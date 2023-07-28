نتيجة الثانوية العامة 2023 ورابط الحصول عليها

العديد من الأسر في انتظار نتيجة الثانوية العامة 2023 التي سيتم الإعلان عنها رسميا عقب اعتمادها من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووفقا للدور الذي تقدمه «الوطن» لقرائها نأتي لكم برابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023، تيسيرا على الطلاب وعلى أولياء الأمور في الحصول عليها.

الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

وعقب التسجيل على موقع «الوطن» للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023، يتم إرسالها فور ظهورها، والتسجيل من هنـــــا، تأتي الخطوات كالآتي:

- كتابة الاسم رباعي.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- اختيار الشعبة.

- اختيار المحافظة.

- كتابة البريد الالكتروني.

- إدخال رقم التليفون.

- الضغط على سجل الآن لتصلك نتيجة الثانوية العامة 2023عند ظهورها.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

وقال مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لـ «الوطن»، إن نتيجة الثانوية العامة 2023، سيتم ظهورها في بداية الأسبوع المقبل، فور اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ليتم إعلانها في مؤتمر صحفي بمقر الوزراة بالحي الحكومي بالعصامة الإدارية الجديدة، ويذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2023 تم تصحيحها بشكل إلكتروني لضمان مبدأ الشفافية والنزاهة، بدون تدخل أي عنصر بشري.

حجب نتيجة الثانوية العامة

وبحسب بيانات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فسيتم حجب نتيجة الثانوية العامة 2023 للطلبة الغشاشين الذين تمت إدانتهم، وذلك عن طريق قاعدة البيانات التي تمتلكها كنترولات الثانوية العامة لجميع الطلاب.