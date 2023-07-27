ما أهمية وجود منطقة صناعية روسية في مصر بالنسبة للقارة الأفريقية؟

مع انطلاق فعاليات النسخة الثانية من القمة الروسية الأفريقية في مدينة سان بطرسبرج، التي تشارك فيها 49 دولة أفريقية، من بينهم مصر، لمناقشة سبل تعزيز مجالات التعاون الروسي الأفريقي، وصفقة الحبوب، بالإضافة إلى جهود روسيا لدعم أسواق الغذاء العالمية، تستعرض «الوطن» أهمية وجود منطقة صناعية روسية في مصر بالنسبة للقارة الأفريقية؟

محطة نووية ومنطقة صناعية روسية في مصر

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، علي هامش القمة الروسية الأفريقية، أن العلاقات المصرية الروسية تعززت خلال السنوات القليلة الماضية، مشيراً إلى أن مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، التي تشارك فيها روسيا، يجري تنفيذه حسب الخطة المعتمدة، كما أعلنت شركة «ترانس ماش» الروسية، الرائدة في صناعة القطارات الروسية، أنها ستعمل على تزويد محطة الضبعة النووية للطاقة الكهرذرية في مصر، بمحركات خاصة عالية الجودة، بحسب موقع قناة «روسيا اليوم».

أهمية المنطقة الصناعية الروسية للقارة الأفريقية

وترجع أهمية وجود منطقة صناعية روسية في مصر للقارة الأفريقية، إلى سعي روسيا لتعزيز تعاونها التجاري والاقتصادي والسياسي مع دول القارة، إذ تهدف إلى كسر حاجز الـ20 مليار دولار من الإنفاق، وبلوغ مستويات أعلى تتوافق مع علاقات الدول الأفريقية، حيث أن روسيا طبقت ذلك عملياً، من خلال مشاركتها في مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر، والفعاليات المشتركة مع الدول الأفريقية الأخرى، بالإضافة إلي الزيارات الخارجية للوزراء الروس، من بينها جولات وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، والتي عبر فيها عما توليه موسكو من اهتمام بتعزيز تلك العلاقات.