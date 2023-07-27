رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مراسلة «إكسترا نيوز»: مفاجآت كثيرة في حفل أحمد سعد بمهرجان العلمين

كتب:

مريم جاد
10:11 م | الخميس 27 يوليو 2023
موفدة قناة «إكسترا نيوز»

موفدة قناة «إكسترا نيوز»

قالت حبيبة عمر موفدة قناة إكسترا نيوز في مدينة العلمين الجديدة، إن مهرجان العلمين يعتبر الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، مشيرةً إلى أن منطقة أرينا العلمين تستضيف حفل الفنان أحمد سعد في الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس.  

أحمد سعد: أنا هاجي أغني في العلمين الجديدة وأمشي

وأضافت«عمر»، بالتغطية الخاصة عبر قناة «إكسترا نيوز»، : «منذ يومين، نشر أحمد سعد مقطع فيديو عبر صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وقال فيه أنا هاجي أغني في العلمين الجديدة وأمشي».  

حفل أحمد سعد سيشهد مفاجأت كثيرة مثل حفل تامر حسني

وتابعت، أن حفل الفنان أحمد سعد سيشهد مفاجأت كثيرة مثل حفل الفنان تامر حسني، ففي حفل تامر حسني، شارك نويل روبنسون وهو إنفلونسر مؤثر كان موجودا معه على المسرح، كما شارك عدد من الفنانين مع تامر حسني على المسرح وسط أجواء رائعة ومبهجة. 

 وواصلت موفدة قناة «إكسترا نيوز»: «كل الجمهور انبهر من حفل تامر حسني، وكان الحفل مصريًا بطراز عالمي، من حيث جودة الصوت والألعاب النارية، كما أن الحفل عُرض على شاشات ضخمة بطول الممشى السياحي وهو ما سيحدث مع حفل أحمد سعد بعد قليل وما ينتظره الجمهور بشدة ».

اقرأ المزيد:

أول صورة من تجهيزات حفل أحمد سعد في مهرجان العلمين الجديدة

استمرار فعاليات مهرجان العلمين الجديدة حتى نهاية أغسطس.. حفل أحمد سعد اليوم

خطوات حجز تذاكر حفل أحمد سعد لمهرجان العلمين.. أسعارها وموعدها

استعدادات حفل أحمد سعد في العلمين.. وشواطئ المدينة تتزين لاستقبال الضيوف

أحمد سعد لجمهوره: منتظركم في حفل مدينة العلمين

موفدة «القاهرة الإخبارية»: أسعار تذاكر حفل أحمد سعد بمهرجان العلمين تبدأ من 250 جنيها

موعد حفل أحمد سعد في العلمين الجديدة.. التذاكر تبدأ من 250 جنيها
بقلم مريم جاد