مراسلة «إكسترا نيوز»: مفاجآت كثيرة في حفل أحمد سعد بمهرجان العلمين

قالت حبيبة عمر موفدة قناة إكسترا نيوز في مدينة العلمين الجديدة، إن مهرجان العلمين يعتبر الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، مشيرةً إلى أن منطقة أرينا العلمين تستضيف حفل الفنان أحمد سعد في الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس.

أحمد سعد: أنا هاجي أغني في العلمين الجديدة وأمشي

وأضافت«عمر»، بالتغطية الخاصة عبر قناة «إكسترا نيوز»، : «منذ يومين، نشر أحمد سعد مقطع فيديو عبر صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وقال فيه أنا هاجي أغني في العلمين الجديدة وأمشي».

حفل أحمد سعد سيشهد مفاجأت كثيرة مثل حفل تامر حسني

وتابعت، أن حفل الفنان أحمد سعد سيشهد مفاجأت كثيرة مثل حفل الفنان تامر حسني، ففي حفل تامر حسني، شارك نويل روبنسون وهو إنفلونسر مؤثر كان موجودا معه على المسرح، كما شارك عدد من الفنانين مع تامر حسني على المسرح وسط أجواء رائعة ومبهجة.

وواصلت موفدة قناة «إكسترا نيوز»: «كل الجمهور انبهر من حفل تامر حسني، وكان الحفل مصريًا بطراز عالمي، من حيث جودة الصوت والألعاب النارية، كما أن الحفل عُرض على شاشات ضخمة بطول الممشى السياحي وهو ما سيحدث مع حفل أحمد سعد بعد قليل وما ينتظره الجمهور بشدة ».