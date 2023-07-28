التصريح بدفن جثتي شخصين لقيا مصرعهما غرقا في سوهاج

صرحت جهات التحقيق المختصة بمركز المنشأة جنوب سوهاج، بدفن شخصين بعد غرقهما في مياه ترعة لعدم إجادتهما السباحة أثناء استحمامهما بها، وجرى انتشال الجثتين بمعرفة قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن سوهاج، ونقلهما إلى مشرحة المستشفى المركزي.

غرق شخصين في ترعة

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة المنشأة، بورود بلاغ يفيد بغرق شخصين بترعة، وانتقلت قوة من وحدة مباحث مركز شرطة المنشأة، وقوات وحدة الإنقاذ النهري بمديرية أمن سوهاج، إلى مكان البلاغ، وتبين غرق «ج خ»، 18 عاما، عامل، و«ا خ»، 15 عاما، طالب، ويقيمان بذات الناحية، وتم انتشال الجثتين ونقلهما لمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

غرق الشابين لعدم إجادتهما السباحة

وبسؤال «خ ع ع»، 53 عاما، مزارع، ويقيم بذات الناحية، أفاد بأنه أثناء قيامهما بالاستحمام في الترعة المشار إليها غرقا لعدم إجادتهما السباحة، ونفى الشبهة الجنائية.

وتم تحرير المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.