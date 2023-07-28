نجوم الفن يهنئون أكرم حسني بفيلم العميل صفر: «مبروك يا كراميلا»

حرص عدد كبير من نجوم على تهنئة أكرم حسني بالبوستر الدعائي لفيلم العميل صفر، والمقرر طرحة خلال الأيام المقبلة.

نجوم الفن يهنئون أكرم حسني بفيلم العميل صفر

ونشر أكرم حسني، عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» البوستر الدعائي لفيلم العميل صفر لتنهال عليه تهاني نجوم الفن، إذ قال شيكو: «أخيرا يا صفر مبروك يا كراميلا كسر الدنيا».

وعلق أمير محروس: «بالتوفيق والنجاح يا حبيبي»، أما أسماء أبو اليزيد أكدت: «صفر واحد بس»، وعلّق منذر رياحنة: «ألف مبروك يا حبيبي»، أما محمد دياب قال: «مليون مبروك يا حبيبي»، وأوضح أحمد الشامي: «بالتوفيق يا رب».

فيلم العميل صفر

فيلم العميل صفر من بطولة أكرم حسني ونيللي كريم، ومنذر رياحنة، ومصطفى غريب، وأيمن الشيوي، وهو من فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، وإخراج كريم العدل، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، من خلال شخصية عميل يعمل لصالح منظمة سرية.