شهدت أسعار عملة الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري بمختلف البنوك المصرية حالة من الاستقرار، حيث سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء، لذا تستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 28-7-2023 في البنوك المصرية، حسب آخر تحديث للأسعار على مواقع البنوك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.04 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.18 جنيه للشراء.