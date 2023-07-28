«السياحة» تطالب الفنادق بالتبرع بفائض الطعام للجمعيات الخيرية ودور الأيتام

طالبت وزارة السياحة والآثار بناء على تعليمات رئاسة الوزراء، غرفة المنشآت الفندقية بمخاطبة فنادق الجمهورية للتعاقد بأسرع وقت مع الجمعات الخيرية ودور المسنين ودار رعاية الأيتام للتبرع لها بفائض الطعام مالم تتأثر سلامته الصحية أو بيعه بسعر رمزي، وذلك في إطار خطط الحد من هدر الطعام.

استمارة استبيان حول اسباب هدر الطعام

وأرسلت وزارة السياحة والآثار استمارة استبيان إلى غرفة المنشآت الفندقية لتقوم بإرسالها إلى كافة الفنادق لمعرفة أسباب هدر الطعام، تشمل في أي وجبات يتم الهدر أكثر وفى أي مناسبة يكثر فيها الهدر، وذلك للتعرف على نسب هدر الطعام والتي من خلالها يمكن الوصول إلى بعض النتائج ومن بينها:

1- التعرف على نسب هدر الطعام بالفنادق وأسبابه.

2- وضع بعض المقترحات والحلول التي قد تساعد في التقليل من هذا الهدر بصوره المختلفة داخل المنشآت الفندقية.

3- حث المنشآت الفندقية على حملات توعوية وإرشادية لنشر ثقافة الحفاظ على الطعام وتقليل كميات الهدر بين الزائرين بمختلف جنسياتهم وكذلك العاملين بتلك المنشآت.

تحليل استمارات الاستبيان بعد توزيعها واستيفائها من قبل الفنادق

ومن جهته طالب، محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، خلال الخطاب الذي أرسله إلى غرفة المنشآت الفندقية بضرورة موافاة الوزارة بنتائج تحليل استمارات الاستبيان بعد توزيعها واستيفائها من قبل الفنادق، حتى يتسنى لوزارة السياحة التنسيق مع الجهات المعنية، مع اعتبار الموضوع هام وعاجل.