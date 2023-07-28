«التنمية» المحلية تتلقى تقريرا حول حملات الرقابة على الأسواق في محافظتين

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المحافظات بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع ذات الجودة والمطابقة للمواصفات والتصدي لكل أشكال الغش التجاري واتخاذ اجراء ضد المخالفين وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الاسعار.

توفير السلع الغذائية

في سياق متصل، تلقت وزارة التنمية المحلية تقرير محافظتي الوادي الجديد والبحيرة، في الرقابة على الأسواق ومنع الغش التجاري والاحتكار، ففي الوادي الجديد، قامت أجهزة المحافظة بتسيير حملات للتأكد من توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار ورفع الإشغالات الموجودة أمام المحال التجارية والتي تعوق حركة المارة وتطبيق إجراءات السلامة والطوارئ داخل سوق الشعلة بالتنسيق مع شرطة المرافق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتشديد على التزام الباعة وأصحاب المحال بهذه الإجراءات.

حملات رقابية على المخابز

وفى البحيرة، تم تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع للتأكد من التراخيص والالتزام بالضوابط والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وأسفرت الحملات على المخابز والأسواق، عن التحفظ على كمية قدرها 2000 لتر سولار مدعم بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي.