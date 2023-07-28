مهرجان العلمين يواصل فعالياته اليوم بحفل راغب علامة ونانسي عجرم

يواصل مهرجان العلمين فعالياته التي انطلقت يوم الخميس يوليو، وخلاله أحيا عدد من نجوم الوطن العربي حفلات غنائية بحضور جماهيرى كبير يواصلها مساء اليوم الثنائي راغب علامة ونانسي عجرم.

ويستعد مساء اليوم الفنان راغب علامة بمصاحبة الفنانة نانسي عجرم لإحياء واحدة من ضمن ليالي مهرجان العلمين وتقديم عدد كبير من الأغاني الخاصة بهم بحضور جماهيرى كبير.

وصول فرقة راغب علامة ونانسي عجرم إلى العلمين

وبالفعل وصل النجمان مساء أمس الخميس الموافق 27 يوليو الى مقر إقامة الحفل بمدينة العلمين وتم إجراء بروفة مبدأية يستعدان من خلالها لوضع اللمسات الأخيرة على البرنامج الخاص بالحفل وخاصة أنه سيشهد كثيرا من المفاجآت ويأتي هذا بعد المفاجآت التى شهدها مسرح العلمين يوم الجمعة الماضي بأول حفل غنائي أحياه الفنان تامر حسني وقدم خلاله عرضا أشاد به الكثيرون.

ومن بعده واصل الفنان أحمد سعد النجاح بحفل غنائي كبير مساء أمس الخميس قدم خلاله عددا كبيرا من اغانيه المميزة منها اختياراتى وسايرينا يادنيا وبحبك يا صاحبي وغيرهم.

أما على مسرح الشارع ضمن فعاليات مهرجان العلمين، يحيي المنشد الديني على الهلباوي حفلا ينطلق فى تمام الساعة السادسة مساء يقدم خلالها عددا من الإبتهالات والقصائد الصوفية.