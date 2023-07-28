طريقة قانونية وحيدة لنقل ملكية السيارة دون حضور البائع للمرور.. اعرفها

قال اللواء أحمد هشام الخبير الخبير المروري، إن نقل ملكية السيارة في المرور له ضوابط محددة وواضحة حفاظًا على أملاك المواطنين وأن تلك الإجراءات تحقق الضمانات اللازمة للبائع والمشتري عند نقل ملكية السيارات، وهناك طريقة قانونية وحيدة تمنح البائع عدم الحضور إلى المرور وقت نقل الملكية وهي أن يتم نقل الملكية في الشهر العقاري مع تقديم المشتري توكيلًا له من البائع بالتعامل مع المرور في البيع والشراء وكل ما يخص إجراءات المرور.

طريقة قانونية لنقل ملكية السيارة دون حضور البائع

وأضاف «هشام» في حديثه لـ«الوطن»: عندما يتقدم المشتري بهذا التوكيل الذي يؤكد فيه مالك السيارة بتوكيل شخص ما بالبيع والشراء وكل ما يخص المرور بالإضافة إلى عقد البيع الموثق في الشهر العقاري فإن هذه الإجراءات تكون سليمة ومعها لا يتطلب حضور البائع إلى المرور ويستطيع معها المشتري أن ينقل ملكية السيارة لنفسه بعد استيفاء الإجراءات.

وتابع «هشام» أن من بين تلك الإجراءات المهمة هي الفحص الفني للموتور والشاسيه، ومطابقة البصمة وغيرها من الإجراءات التي توضح سلامة السيارة وأن أوراقها سليمة وملفها في المرور سليمًا.

خطوات نقل ملكية السيارة 2023

- استخراج شهادة المخالفات في حالة رخصة تسيير السيارة سارية.

- استخراج شهادة بيانات مع شهادة المخالفات في حالة رخصة السيارة منتهية.

- تقديم صورة البطاقة للمالك الجديد والقديم للمراجعة.

- رخصة السيارة القديمة.

- عقد بيع السيارة موثق من الشهر العقاري.

- الفحص الفني للسيارة في المرور في حالة انتهاء رخصة السيارة .

- دفع الرسوم المطلوبة وتسليم اللوحات المرورية القديمة.

- تسلم الرخصة الجديدة بالاسم والبيانات الجديدة.