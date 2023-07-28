نتيجة الثانوية العامة 2023 بمحافظة دمياط.. روابط الحصول عليها

يترقب طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم نتيجة الثانوية العامة 2023 في محافظة دمياط، وذلك قبل ساعات من اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وإعلان أسماء العشرة الأوائل في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بمحافظة دمياط

وأوضح مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنه خلال الساعات القليلة القادمة سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 بمحافظة دمياط من وزير التربية والتعليم، ثم يتم الإعلان عنها في موعد أقصاه غداً السبت.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي بمحافظة دمياط

ويمكن لطلاب الثانوية العامة بدمياط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي بمحافظة دمياط بالاسم ورقم الجلوس من خلال الرابط الإلكتروني الذي حددته وزارة التربية والتعليم من هـنـا فور اعتمادها خلال الساعات المقبلة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بمحافظة دمياط

وسيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة بدمياط رسميا عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بدمياط، بعد تسليم نسخة مدمجة من نتيجة الثانوية العامة 2023 بمحافظة دمياط، حتى يحصل عليها الطلاب بشكل يسير.