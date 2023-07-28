«الصحة» تطالب المواطنين بالكشف عن الالتهاب الكبدي b ضمن «100 مليون صحة»

وجهت وزارة الصحة والسكان عبر منشور على الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ضمن مبادرة 100 مليون صحة تحت رعاية رئيس الجمهورية وبمناسبة اليوم العالمي للكبد، عدة نصائح لمرضى الالتهاب الكبدي b، وقالت: «تعرفوا على طريقة تشخيص هذا المرض، ولا تنسوا أن الكشف المبكر يحميكم من المضاعفات الخطيرة».

مواعيد اجراء عملية الكشف علي المواطنين

وطالبت وزارة الصحة والسكان عبر المنشور المواطنين بالنزول وإجراء عملية الكشف ضمن الحملة لافتةً إلى أنها في انتظار المواطنين كل يوم من الساعة التاسعة صباحا صباحًا وحتي الساعة التاسعة مساء.

وأشارت وزارة الصحة والسكان عبر المنشور إلى ان الحملة موجودة في كل محافظات الجمهورية، وللاستفسار يرجى الاتصال على الرقم 15335.

تأكيد التشخيص لالتهاب الكبد b والتهاب الكبد الذكي

وقالت وزارة الصحة والسكان عبر المنشور إنه لا يمكن التمييز سريريا بين الالتهاب الكبدي b والتهاب الكبد الذكي الذي تسببه فيروسات أخرى لذلك من الضروري تأكيد التشخيص مختبريا.

واشارت وزارة الصحة والسكان عبر المنشور إلى أنه لابد من التأكد من التشخيص بالكشف في حملة 100 مليون صحة بالمجان، لافتا إلى أنه في حالة تحديد العدوى سيقوم المختصون بمساعدتك لتلقي العلاج المناسب.