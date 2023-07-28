شهدت أسعار العملات اليوم الجمعة 28-7-2023 في البنوك المصرية حالة من الاستقرار الملحوظ مقابل الجنيه المصري، ومن أبرزهم الدولار الأمريكي واليورو والريال السعودي.

أسعار العملات اليوم الجمعة 28-7-2023 في البنوك

وتستعرض «الوطن» أسعار العملات اليوم الجمعة 28-7-2023 في البنوك المصرية، حسب آخر تحديث لأسعار العملات أعلنته البنوك الرسمية على مواقعها.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري 30.85 للبيع، و30.75 للشراء.

سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك مصر: 30.85 للبيع و30.75 للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري: 34.29 للبيع، و34.06 للشراء.

سعر اليورو اليوم الجمعة في بنك مصر: 34.31 للبيع، و34.06 للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري: 40.03 للبيع، و39.74 للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في بنك مصر: 40.03 للبيع، و39.74 للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري: 8.22 للبيع، و8.19 للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في بنك مصر: 8.22 للبيع، و8.19 للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري: 8.39 للبيع و8.38 للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة في بنك مصر: 8.39 للبيع و8.38 للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري: 100.59 للبيع، و99.61 للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة في بنك مصر: 99.61 للبيع، و100.59 للشراء.