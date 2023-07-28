رئيس الكونغو: أفريقيا حصلت على دعم الاتحاد السوفيتي من أجل الاستقلال

قال ديني ساسو نجيسو، رئيس الكونغو، إن القمة الروسية الأفريقية تناقش في اليوم الثاني محور السلام والأمن والتنمية، فكل عصر وعهد تاريخي عبارة عن حياة جيل واحد، ولكل جيل تحدياته، وتحدثنا دائما في أفريقيا عن الوحدة والمناضلة ضد الاستعمار سابقا ونناضل ضد التمييز العنصري للحصول على الاستقلال.

وأضاف «نجيسو»، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثاني للقمة الروسية الأفريقية بمشاركة الرئيس السيسي، وتعرضها قناة إكسترا نيوز، أنه في هذا النضال كانت أفريقيا قد تمتعت بدعم من الاتحاد السوفيتي السابق في النضال من أجل الاستقلال وكل ذلك كان يندرج في استراتيجية التضامن سابقا والتي كان لها اسم سابق وهو الأممية للحصول على الاستقلال بشكل كامل فكان البلدان الأفريقية بحاجة إلى النخب المهنية ذات تخصصات معنية.

وتابع: «آنذاك قدم الاتحاد السوفيتي دعما كبيرا فالملايين أنفقت على إعداد الخبراء من الدول الأفريقية، وجرى تلقي آلاف المنح الدراسية، وهدفنا اليوم هو التنمية من أجل الرفاه لما يربو على ملياري أفريقي وهذا العدد نتوقعه بحلول 2050».

وواصل: «اليوم كما هو الحال يوم أمس في النضال من أجل التحرر، الحديث يدور كوننا نضال من أجل التنمية وأفريقيا لا يمكن أن تستغني عن مساعدة ودعم أصدقائها وشركائها والعالم تحول اليوم لقرية عالمية».