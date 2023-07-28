يترقب طلاب وطالبات الثانوية العامة بالقسمين الأدبي والعلمي، إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 في الشرقية بالاسم ورقم الجلوس خلال الساعات القادمة، وذلك بعدما قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر الصفحة الرسمية لموقع الوزارة، إنه من المتوقع إعلان النتيجة في بداية شهر أغسطس المقبل.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالشرقية بالاسم ورقم الجلوس

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إمكانية معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 الشرقية بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط نتيجة الثانوية العامة على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم هـنـا.

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، فور اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الثانوية العامة 2023 مبشرة

يشار إلى أن المجموع الكلي لدرجات نتيجة الثانوية العامة من 410 درجات، والنتائج مبشرة خاصة فيما يتعلق بامتحان الكيمياء الذي اشتكى الطلاب من صعوبته، حيث حصل 1000 طالب على الدرجة النهائية، بعد تصحيح 50% من أوراق الإجابة بواقع 260 ألف طالب، وفقا لتصريحات وزير التربية والتعليم.

امتحانات الثانوية العامة بالشرقية

الجدير بالذكر أن 54279 طالبا وطالبة بالقسمين الأدبي والعلمي أدوا امتحانات الثانوية العامة أمام 158 لجنة موزعة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن الشرقية.