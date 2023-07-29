نتيجة الثانوية العامة 2023 في أسوان بالاسم ورقم الجلوس.. تظهر خلال ساعات

يسعى العديد من طلاب الصف الثالث الثانوي لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 في أسوان بالاسم ورقم الجلوس فور إعلانها، بعد اعتمادها من قِبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم.

نتيجة الثانوية العامة 2023 في أسوان بالاسم ورقم الجلوس

توفر وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 في أسوان بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة مركز المعلومات، وذلك عن طريق موقع الوزارة.

ومن المقرر الإعلان عن النتيجة رسميًا خلال الساعات المقبلة بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم.

طريقة سهلة للاستعلام

تُقدم وزارة التربية والتعليم للطلاب طريقة سهلة للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس في أسوان بالاسم ورقم الجلوس عن طريق البحث باستخدام رقم جلوس الطالب وبياناته الرسمية.

ويتم الحصول على النتائج فور ظهورها على بوابة الثانوية العامة عبر موقع مركز المعلومات الذي يتيحه الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنا.

وتتيح «الوطن» نتيجة الامتحانات بسهولة وبشكل رسمي، وذلك باتباع الخطوات التالية من خلال هذا الرابط:

الضغط على رابط موقع الوطن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس الدور الأول للصف الثالث الثانوي علمي وأدبي.

اختيار شعبة الطالب سواء علمي أو أدبي.

كتابة الاسم رباعي.

اختيار المحافظة

التسجيل برقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة.