مراسلة «القاهرة الإخبارية»: مهرجان العلمين الأكثر ترفيها بالشرق الأوسط

قالت مارينا المصري موفدة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن مهرجان العلمين الجديدة هو المهرجان الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط تحت عنوان «العالم علمين»، مشيرة إلى أنّ مدينة العلمين في الماضي كانت مدينة ألغام لكن أصبحت حلما وواقعا لكل شخص، وأن البنية التحتية في المدينة ضخمة وعلى أعلى مستوى، ويستطيع أي شخص العيش بها على مدار العام.

تكنولوجيا في كل المجالات

وتابعت مارينا المصري، في رسالة على الهواء عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنّ مدينة العلمين الجديدة تعتبر تقام على مساحة كبيرة جدا، وتعتبر من المدن الذكية والجيل الرابع، يوجد بها تكنولوجيا في كل المجالات، كما يوجد بها وأماكن سكنية، وأبراج سياحية ومسارح، ومشروعات كبيرة مهمة وضخمة.

وأوضحت موفدة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ حفل الفنان المصري أحمد سعد كان مبهرا ومميزا، وأن أهم ما يميز الحفل هو التنظيم المبهر لعدد كبير من الحضور، أيضا شاشات العرض الموجودة في كل أرجاء المدينة فيمكن أن تتبابع الحفل منها.