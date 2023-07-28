القناة الأولى: حفل «أحمد سعد» شهد إقبالا جماهيريا كبيرا في مهرجان العلمين

قال باسم أبو العينين موفد القناة الأولى لمدينة العلمين الجديدة، إنّ المدينة ستكون آهلة بالسكان على مدار العام، لافتا إلى استغلال شواطئها في الصيف سياحيا، حيث أنها منطقة جاذبة وتقع على امتداد الساحل الشمالي.

فنون وعروض مختلفة في مهرجان العلمين

وأضاف «أبو العينين»، في حلقة اليوم من برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أن مهرجان العلمين يشهد فنونا وعروضا مختلفة، ما بين عروض جوية وألعاب مائية وعروض فنية.

وتابع، أن الإقبال الجماهيري متزايد سواء من قِبل المقيمين في الساحل ومن محافظات أخرى من أجل حضور الفعاليات والحفلات، مشيرًا إلى أن أمس الخميس شهد حفلا مميزا للغاية للفنان أحمد سعد.

حضور مميز في حفل أحمد سعد

وأوضح، أن حضور حفل أحمد سعد كان كبيرا سواء من العائلات والشباب والوافدين لمتابعة الحفل والذي استمر لأوقات متأخرة بعد منتصف الليل، مشيرًا إلى أن حفل فرقة هارموني التابعة لجامعة عين شمس حظي بحضور كبير أيضا، حيث قدمت الفرقة فنونا غنائية مختلفة من الفلكلور النوبي والفلكلور الصعيدي والأغاني الشعبية المصرية وأغاني محمد منير وعمرو دياب وأحمد سعد.