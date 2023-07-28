نتيجة الثانوية العامة 2023 في القليوبية بالاسم ورقم الجلوس.. خلال ساعات

ينتظر الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات المقبلة الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 في محافظة القليوبية، حيث من المنتظر أن تعلن النتيجة تزامنا مع إعلان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة.

وتستعرض «الوطن» رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالقليوبية بالاسم ورقم الجلوس والمنتظر إعلانها خلال الساعات المقبلة، عقب اعتمادها من وزير التعليم، وإعلان أسماء الأوائل في مؤتمر صحفي.

نتيجة الثانوية العامة 2023 القليوبية بالاسم ورقم الجلوس

ويستطيع الطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالقليوبية من خلال خدمة التي توفرها «الوطن» للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقعها الإلكتروني فور إعلان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023، بالاسم ورقم الجلوس وبالدرجات والمجموع والعلمي والأدبي.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

ووفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يمكن أيضا الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالقليوبية علمي وأدبي بالاسم ورقم الجلوس الدرجات والمجموع للدور الأول عبر منصات الوزارة.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 في القليوبية

وفق ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن نتيجة نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣ ستكون متاحة عقب اعتمادها من وزير التعليم من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم للحصول على نتيجة الثانوية العامة عبر منصة «الوطن»، وذلك للحصول عليها في أسرع وقت فور اعتمادها رسميا دون التعرض لأي مشاكل تقنية من هـنـا.

- كتابة الاسم بشكل صحيح.

-التأكد من صحة رقم الجلوس.

- اختيار الشعبة المناسبة «علمي علوم» أو «علمي رياضة» أو «أدبي».

- إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

- اختيار المحافظة.

- كتابة رقم الهاتف الخاص بالطالب.

- إنهاء كل الخطوات بالضغط على زر «سجل» ليتم عرض النتيجة بجميع الدرجات في المواد الدراسية.