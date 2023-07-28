«الأوقاف» تفتتح 16 مسجدا في 9 محافظات اليوم

افتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 16 مسجدًا منها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد، و3 مساجد صيانة وتطوير في 9 محافظات هي «الجيزة، المنيا، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ، قنا، بني سويف، الوادي الجديد، سوهاج»، وذلك بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

مساجد الإحلال والتجديد

ففي محافظة الجيزة جرى افتتاح مسجد الكويت بامتداد التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر، وفي محافظة المنيا جرى افتتاح مسجد الرضوان بقرية البسقلون بمركز العدوة، ومسجد جابر بعزبة جابر بقرية بلهاسة بمركز مغاغة، ومسجد أبو بكر الصديق بقرية الكرم بمركز أبو قرقاص، ومسجد الرحمانية بعزبة السلطان حسن بمركز أبو قرقاص، ومسجد الرحمن بقرية زرابي الجنودة بمركز دير مواس، ومسجد العتيق بقرية جزيرة تل بني عمران بمركز دير مواس.

وفي محافظة البحيرة تم افتتاح مسجد صبيح بقرية زمران النخل بمركز الدلنجات، ومسجد العزالي البحري بمركز حوش عيسى، وفي محافظة الدقهلية جرى افتتاح مسجد الحمد بقرية تلبنت بمركز أجا، وفي محافظة كفر الشيخ جرى افتتاح مسجد أولاد منصور بعزبة زيدان بمركز سيدي سالم، وفي محافظة قنا جرى افتتاح مسجد إسماعيل الغزالي بقرية حجازة قبلي بمركز قوص، وفي محافظة بني سويف تم افتتاح مسجد آل جبر بقرية صفط ميدوم بمركز الواسطى.

مساجد الصيانة

أما عن المساجد التي قامت وزارة الأوقاف بصيانتها، ففي محافظة الوادي الجديد جرى افتتاح مسجد الكهرباء بمدينة باريس، وفي محافظة سوهاج جرى افتتاح مسجد آل حميد بقرية التوادر بمركز البلينا 3، ومسجد الفتح الإسلامي بقرية الصلعا بمركز سوهاج.

وبلغ إجمالي ما افتتحته وزارة الأوقاف من مساجد منذ أول شهر يوليو 2023 وحتى اليوم الجمعة، 35 مسجدًا منها 28 مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد، و7 مساجد صيانة وتطوير.