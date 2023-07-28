أماكن 16 مسجدا جديدا تفتتحها «الأوقاف» اليوم
كتب:
محمد أباظة
03:10 م | الجمعة 28 يوليو 2023
أحد المساجد الجديدة
تنطلق اليوم الجمعة 10 قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، إذ تنطلق القوافل في المحافظات التالية:
1. مديرية أوقاف البحيرة - بدر.
2. مديرية أوقاف جنوب سيناء - أبو رديس.
3. مديرية أوقاف أسيوط - صدفا.
4. مديرية أوقاف مطروح - سيوه.
5. مديرية أوقاف سوهاج - دار السلام.
6. مديرية أوقاف السويس - الجناين.
7. مديرية أوقاف القليوبية - كوم أشفين.
8. مديرية أوقاف كفر الشيخ - بلطيم.
9. مديرية أوقاف بني سويف - سمسطا.
10. مديرية أوقاف المنيا - إطسا و سمالوط.
الأوقاف تفتتح 16 مسجدا اليوم
وتفتتح اليوم وزارة الأوقاف 16 مسجدًا، منها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 يوليو الجاري حتى تاريخه، 35 مسجدًا منها 28 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و7 مساجد صيانة وتطويرًا.
مساجد الإحلال والتجديد
مديرية أوقاف الجيزة
1. الكويت - امتداد التوسعات الشمالية - مدينة 6 أكتوبرمديرية أوقاف المني.
2. الرضوان بقرية البسقلون العدوة.
3. جابر بعزبة جابر - بلهاسة - مغاغة.
4. أبو بكر الصديق - قرية الكرم - أبو قرقاص.
5. الرحمانية - عزبة السلطان حسن - أبو قرقاص.
6. الرحمن - زرابي الجنودة - دير مواس.
7. العتيق - جزيرة تل بني عمران - دير مواس.
مديرية أوقاف البحيرة
8. صبيح - زمران النخل - الدلنجات أول.
9. العزالي البحري - مركز حوش عيسى
مديرية أوقاف الدقهلية
10. الحمد - تلبنت - مركز أجا مديرية.
أوقاف كفر الشيخ
11. أولاد منصور - عزبة زيدان - سيدي سالم شرق.
مديرية أوقاف قنا
12. إسماعيل الغزالي - حجازة قبلي - قوص
مديرية أوقاف بني سويف
13. آل جبر - صفط ميدوم - الواسطى
مساجد الصيانة
مديرية أوقاف الوادي الجديد:
1. الكهرباء - مدينة باريس
مديرية أوقاف سوهاج
2. آل حميد - قرية التوادر - مركز البلينا.
3. الفتح الإسلامي - قرية الصلعا - مركز سوهاج.