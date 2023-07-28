حصاد التنمية المحلية في أسبوع.. منها تحديد ميزانية دواوين المحافظات

أصدرت وزارة التنمية المحلية حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 22 حتى 28 يوليو الجاري، ومن أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

السبت 22 يوليو

هنأ اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو المجيدة.

الأحد 23 يوليو

الإعلان عن تخصيص 18,970 مليار جنيه لدواوين عموم الـمحافظات في مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات العاجلة.

الاثنين 24 يوليو

محافظة الفيوم تتعاقد مع شركة يازاكي اليابانية لإنشاء مصنع الضفائر الكهربائية للسيارات بتكلفة 30 مليون يورو، وتفقد معرض منصة «أيادي مصر» لمنتجات الحرف التراثية والمشغولات اليدوية.

الأربعاء 26 يوليو

تسليم المحطة الوسيطة الثابتة بشارع بورسعيد لمحافظة القاهرة بتكلفة 80 مليون جنيه ضمن مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

كما أشاد وزير التنمية المحلية بالدور المهم الذي تقوم به دار الإفتاء في حفظ استقرار المجتمع المصري وتوعية أبنائه على النهج الديني الوسطى وتحقيق الريادة المصرية في مجال الإفتاء داخل مصر وخارجها وذلك خلال اللقاء مع الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية.

الخميس 27 يوليو

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي رقم 249 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة.