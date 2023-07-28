يتيح موقع «الوطن» برقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط الدور الأول، عقب اعتمادها من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي أكد أن الوزارة تعمل على وضع اللمسات النهائية للنتيجة، موضحًا أن النتيجة بالدرجات التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات الدراسية، شاملة درجته في كل مادة.

برقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الثانوي

برقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023، يمكن الحصول عليها من الرابط الإلكتروني، الذي وفرته «الوطن»، وفق مجموعة من الخطوات وهي:

- الدخول على رابط الوطن.

- الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة.

- كتابة الاسم رباعياً.

- اختيار الشعبة «علمي علوم علمي رياضة أدبي».

نصائح مهمة لطلاب الصف الثالث الثانوي

بالتزامن مع قرب إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط الدور الأول، وجهت الدكتورة إيلارية عاطف، الخبيرة التربوية، نصائح مهمة للطلاب وأولياء الأمور، أولها ضرورة الالتزام بالهدوء والسلام النفسي للطلاب الفترة التى تسبق إعلان النتيجة: «لا نملك سوى الدعاء ووضع خطة وخطة بديلة أ و ب و ج وفق ميول واهتمامات وقدرات الطالب».

وأضافت الدكتورة إيلارية عاطف في حديثها لـ«الوطن»، أنه فور إعلان نتيجة الثانوية العامة يجب على الطالب التركيز في تطبيق الخطط التى سبق وحددها وتحديد واختيار الرغبات وفق الميول والاهتمامات والقدرات ومتطلبات سوق العمل وليس المجموع، والبحث عن الكليات الجديدة المواكبة للثورة الصناعية الرابعة والتعرف على أماكن توزيعها في الجمهورية ووضع خطة لكيفية كتابة رغباته.

وأشارت الخبيرة التربوية، إلى أنه هناك الكثير من الكليات لا يعرفها الطلاب ولكنها مطلوبة في سوق العمل وتلبي احتياجات الثورة التكنولوجية للعصر، وهو ما يجب التفكير فيه عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة.