طريقة الحصول نتيجة الثانوية العامة 2023 بكود الطالب والاسم

لا زال يبحث الكثير من الطلاب عن نتيجة الثانوية العامة 2023 بكود الطالب والاسم للاستعداد لإعلان النتائج الرسمية من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تفصلن عن إعلانها ساعات قليلة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بكود الطالب والاسم، على هذا النحو:

نتيجة الثانوية العامة 2023 بكود الطالب والاسم

وتمنح «الوطن» قراءها فرصة للحصول على نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣ بكود الطالب والإسك بشكل سلسل من خلال عدة روابط خصصتها فور ظهور النتيجة مباشرَا للشعبتين الأدبية والعلمية من طلاب الصف الثالث.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يمكن معرفة نتيجة الثانوية العامة أيضا من خلال مركز معلومات الوزارة .

المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة

ووفق المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم، فإن المؤشرات الأولية جاءت على هذا النحو:

- نسب نجاح مادة اللغة الأجنبية الثانية تجاوزت 91% فأكثر، والحاصلين على 95% فأكثر.

- نسب نجاح مادة الجيولوجيا بلغت 91.1% وعدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر.

- نسب نجاح مادة الرياضيات التطبيقية بلغت 88.5%، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على 95% فأكثر.

- نسب نجاح مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وحصل على درجة 95% فأكثر.

- نسب نجاح مادة الكيمياء بلغت 88.9%، وعدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر.

- نسب نجاح مادة التاريخ بلغت 90.2%، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر.

- نسب نجاح مادة الجغرافيا بلغت 91.6% وحصل على درجة 95% فأكثر.

- نسب نجاح مادة الفيزياء بلغت 91% وحصل على درجة 95% فأكثر.

- نسب نجاح مادة اللغة العربية تجاوزت 90%؜، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر.