نتيجة الثانوية العامة 2023 في الجيزة بالاسم ورقم الجلوس.. تظهر خلال ساعات

يترقب طلبة الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة 2023 في الجيزة بالاسم ورقم الجلوس، وذلك عقب اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، على أن يتم إعلان أسماء العشرة الأوائل أولا، ثم نتائج الطلبة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالجيزة بالاسم ورقم الجلوس

ويمكن للطلاب بمحافظة الجيزة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالجيزة عقب إعلانها رسميا بعدة طرق، منها إلكترونيا من هـنـا برقم الجلوس فقط، وذلك عقب اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم.

طرق الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالجيزة

وقال أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، لـ«الوطن»، إنه يمكن للطلاب بمحافظة الجيزة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالجيزة بعدة طرق منها إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برقم الجلوس، ثم تتاح ورقيا بالمدارس والإدارات التعليمية خلال أقل من 48 ساعة من ظهورها.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالجيزة

وأضاف وكيل تعليم الجيزة أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة بمحافظة الجيزة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالجيزة إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالخطوات التالية:

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- اختيار الطالب بوابة الثانوية العامة.

- الضغط على أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023.

- التسجيل على الموقع برقم الجلوس وكتابة رقم هاتف لإرسال النتيجة عليه في حالة عدم ظهورها.

- الضغط على عرض النتيجة في حالة ظهورها.

- تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 موضحا بها بيانات الطالب الأساسية، مثل الاسم رباعي والإدارة التعليمية التابع لها الطالب واسم المدرسة والمحافظة والمجموع ودرجات المواد مفصلة.