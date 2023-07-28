بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2023 أدبي وعلمي موقع وزارة التربية

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2023 أدبي وعلمي ستكون متاحة على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقب الاعتماد الرسمي من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وهو ما يتم خلال ساعات قليلة مع إعلان الأوائل في الشعب العلمية والأدبية.

أيضاً يوفر موقع «الوطن» بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2023 أدبي وعلمي، في جميع المواد الدراسية كالفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا والعلوم البيئية والرياضيات والفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع والتاريخ والجغرافيا، فضلاً عن اللغة العربية واللغة الأجنية الأولى والثانية.

بالصور خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

- عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة يمكن للطالب الدخول على موقع بوابة مركز المعلومات.

- يدون الطالب رقم جلوسه.

- يضغط الطالب على زر بحث.

- يحصل الطالب على النتيجة مباشرة.

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.. كيف تختار كليتك؟

وبالتزامن مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة، حدد الدكتور أحمد عبدالرشيد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة حلوان، مصفوفة بعض المعايير التربوية لاختيار الكلية المناسبة بعد الثانوية العامة، موضحاً أنه عقب ظهور نتيجة امتحانات شهادة الثانوية، يواجه الطلاب حيرة وتشتت في اختيار الكلية التي تلبي رغباتهم وتحقق طموحاتهم.

ونوه الدكتور أحمد عبدالرشيد في حديثه لـ«الوطن»، إلى أن الطلاب يمتلكوا العديد من القدرات العقلية والرغبات وبعض المواهب منذ الصغر، كالقدرة على التفكير الابداعي والناقد والتأملي، والمواهب مثل موهبة الرسم أو الاعمال اليدوية أو الأعمال اليدوية أو الموسيقى والشعر والتي من الممكن أن تحدد مساراً جيداً يساعد الطالب في اختيار نوع الكلية التي يلتحق دون الاعتماد فقط على مجموع الدرجات الحاصل عليها.

وشدد على كل طالب أن يحدد قائمة بالكليات المحتملة التي يرغب في الالتحاق بها عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة، وعدم التشبث بكلية ما دون غيرها، حتى لا يكون هناك شعور بالإحباط عند عدم الالتحاق بهذه الكلية نتيجة للمجموع، ومن ثم ينبغي على كل طالب أن يضع لنفسه عدة رغبات مختلفة وعدم الاقتصار على كلية أو تخصص معين يرغب الالتحاق به دون غيره.