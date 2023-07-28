بالاسم فقط.. احصل على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات في جميع المواد

بالاسم فقط يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي، الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات، من موقع الوطن، من خلال الرابط الإلكتروني المخصص للحصول على النتيجة، في إطار الدور الخدمي لها، بالتزامن مع قرب اعتماد النتيجة رسمياً من وزير التربية والتعليم وإعلانها.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات

للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات، يدخل الطالب على الرابط الإلكتروني الذي وفرته الوطن، ويدون اسمه رباعياً والشعبة والمحافظة، فضلاً عن البريد الإلكتروني، وبمجرد إعلان النتيجة من قبل وزارة التربية يمكن للطالب الحصول عليها من موقع الوطن بسهولة.

درجات نتيجة الثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، درجات نتيجة الثانوية العامة 2023، وهي الآتي:

- بالنسبة لمادة اللغة العربية ومجموع درجاتها 80 درجة.

- مادة اللغات الأجنبية الأولى «الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية» مجموع درجاتها 50 درجة.

- اللغات الأجنبية الثانية «الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والأسبانية والصينية» مجموعها الكلي 40 درجة.

- المواد العلمية «الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا والعلوم البيئية» مجموعها الكلي 60 درجة.

- بالنسبة للمواد الأدبية «التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة والمنطق، علم النفس والاجتماع» ومجموع درجاتها 60 درجة.

- مادة الرياضيات البحتة مجموع درجاتها 60 درجة.

- 30 درجة لمادة الجبر والهندسة.

- مادة التفاضل والتكامل مجموع درجاتها 30 درجة.

- مادة الرياضيات التطبيقية مجموع درجاتها 60 درجة.

- 30 درجة لمادة الاستاتيكا.

- مادة الديناميكا مجموع درجاتها 30 درجة.

امتحانات الثانوية العامة

وأشارت وزارة التربية والتعليم في بيان سابق لها، أن امتحانات الثانوية العامة، اشتملت على 30% من الأسئلة للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمستويات العقلية المتوسطة، و30% للمستويات العقلية العليا.