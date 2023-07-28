الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين حول طقس غدا السبت.. «هنودع الموجة الحارة»

على مدار ما يقرب من شهر، عانت جميع المحافظات من ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة بشكل كبير، وأثرت الموجة الحارة على الأعمال اليومية وبعض الفئات من المواطنين، مثل مرضى القلب، ما يجعلهم ينتظرون موعد انكسار تلك الموجة، لتعلن الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن هذا الموعد انكسار تلك الموجة لطمأنة المواطنين.

موعد انكسار الموجة الحارة

زفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشرى سارة للمواطنين حول انكسار الموجة الحارة وبدء انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، موضحة في بياناتها أنه بدء من غدًا السبت من المتوقع بدء انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 و 3 درجات، ليكون غدا هو موعد بدء انكسار الموجة الحارة.

حالة الطقس غدا السبت أول أيام انكسار الموجة الحارة

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس في أول أيام انكسار الموجة الحارة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود غدا طقس الغد شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وبالنسبة لحالة الطقس بدءً من يوم الاثنين وحتى الأربعاء، فمن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.