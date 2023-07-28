لو مسافر النهاردة.. اعرف حالة الطقس على البحر الأحمر والأبيض

أعلنت الأرصاد الجوية حالة الطقس على المدن المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، إذ تشهد طقسا مائلا للحرارة رطب ليلا على كافة أنحائها، لافته إلى أن الأول يسوده أجواء حارة رطبة نهارا والثاني شديدة الحرارة خلال ساعات النهار.

وأضحت الأرصاد أن درجات الحرارة العظمى والصغرى منخفضة نسبيا اليوم على المدن المطلة على البحر المتوسط كالإسكندرية والعلمين ومطروح وجمصة ورأس البر حيث تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية، فيما ترتفع نسبيا في شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم والعين السخنة وأس سدر لتتراوح بين 38 وتصل حتى 43 درجة مئوية.

وجاءت تفاصيل حالة الطقس على المدن الساحلية على هذا النحو:

المدن المطلة على البحر المتوسط:

- حالة الطقس في الإسكندرية:

الحرارة 33 -24، سرعة الرياح شمالية غربية وحالة البحر معتدل.

- حالة الطقس في العلمين:

الحرارة 33- 24، سرعة الرياح شمالية غربية وحالة البحر معتدل.

- حالة الطقس في مطروح:

الحرارة 30- 23، سرعة الرياح شمالية غربية وحالة البحر معتدل.

- حالة الطقس في جمصة:

الحرارة 32- 24، وسرعة الرياح شمالية غربية وحالة البحر معتدل.

- حالة الطقس في راس البر:

الحرارة 31- 23، سرعة الرياح شمالية غربية وحالة البحر معتدل.

المدن المطلة على البحر الأحمر:

- حالة الطقس في شرم الشيخ:

الحرارة 43- 30، سرعة الرياح جنوبية غربية وحالة البحر خفيف إلى معتدل.

- حالة الطقس في الغردقة:

الحرارة 42- 30، سرعة الرياح شمالية شرقية وحالة البحر خفيف إلى معتدل.

- حالة الطقس في مرسى علم:

الحرارة 43- 30، سرعة الرياح شمالية شرقية وحالة البحر خفيف إلى معتدل.

- حالة الطقس في العين السخنة:

الحرارة 38- 28، سرعة الرياح شمالية غربية وحالة البحر خفيف إلى معتدل.

- حالة الطقس في رأس سدر:

الحرارة 42- 28، سرعة الرياح شمالية شرقية وحالة البحر خفيف إلى معتدل.