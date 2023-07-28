رابط نتيجة الثانوية العامة 2023.. تظهر خلال ساعات

تفصلنا ساعات قليلة عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 حيث يبحث الكثير من الطلاب عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 للحصول علي نتيجتهم وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية كيفية الحصول علي رابط نتيجة الثانوية العامة.

رابط نتيجة الثانوية العامة

وتعلن وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني خلال ساعات عن نتيجة الثانوية العامة 2023، عقب الاعتماد الرسمي من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع الوطن حيث يتطلب الدخول هنا وإدخال الاسم رباعي ورقم الجلوس واختيار شعبته سواء العلمية علوم أو رياضة، أو أدبي، اختار المحافظة، وادخال رقم التليفون، لتظهر النتائج على الفور.

نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع الوزارة

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت علي أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس الدور الأول 2023 عبر موقعها الرسمي «بوابة مركز المعلومات» بعد اعتمادها، ويمكن الاستعلام عليها من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- الضغط على مركز المعلومات.

- الضغط على نتيجة الثانوية العامة 2023.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- الضغط على حفظ.