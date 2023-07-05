والدة الأولى على الجمهورية في التعليم الفني الصناعي بنظام 5 سنوات: تعبت وذاكرت

قالت والدة ندى السيد عطية الله، الأولى على مستوى الجمهورية، في شهادة دبلوم المدارس الصناعية المتقدمة نظام الخمس سنوات، لعام 2023، إنها كانت تراجع معها إجاباتها في الامتحانات، وتعطيها كل وقتها، من أجل النجاح والتفوق، حتى تلتحق بشقيقتيها، التي تعمل إحداهما طبيبة بيطرية والثانية مهندسة بترول بالإمارات.

تمنت حصول ابنتها على مجموع كبير

وأضافت والدة الطالبة الأولى علي مستوي الجمهورية، في تصريحات لـ«الوطن»: «بنتي تعبت وذاكرت وكانت بتسهر، تذاكر، وتجتهد وتتابع مع المدرسين، وتمنيت لها النجاح بتفوق لكن اجتهادها أوصلها لدرجة أعلى مما تمنيت، حيث كان سقف أمنياتي أن تحصل على مجموع جيد، لكن فرحتني وحققت المركز الأول».

مفاجأة سارة وسعيدة

وأكدت أن نبأ حصولها على المركز الأول، كان مفاجأة سارة سعيدة، موضحة: «وفرحت من قلبي ونفسي تنهي دراستها وتشتغل مثل أخواتها، وأفرح بيهم كلهم».

الإعلان عن أوائل السويس في التعليم الفني الصناعي

وكانت مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس، أعلنت فوز الطالبة ندى السيد عطية الله عبد الجواد، علي المركز الأول، علي مستوي الجمهورية، في امتحانات شهادة دبلوم المدارس الصناعية المتقدمة نظام الخمس سنوات، لعام 2023 وحصولها علي مجموع 99,3 %، وتم تكريمها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.