تاريخ العودة للمدارس 1445.. الجدول الزمني للدراسة في السعودية

كشفت وزارة التعليم بالسعودية عن تاريخ العودة للمدارس 1445 والجدول الزمني للعام الدراسي الجديد في المملكة، والذي سيبدأ خلال أقل من شهر، ويأتي اهتمام أولياء الأمور والطلاب للاستعداد للعام الدراسي الجديد من شراء مستلزمات الطلاب من ملابس وأدوات مختلفة.

وفيما يلي، تقدم «الوطن» في السطور التالية، تاريخ العودة للمدارس 1445 والجدول الزمني للعام الدراسي في السعودية، وفق الموقع الرسمي لوزارة التعليم بالمملكة.

تاريخ العودة للمدارس 1445 في السعودية

وبحسب وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، يكون موعد بداية الفصل الدراسي الأول من يوم الأحد 4 من شهر صفر 1445 هجريا، والذي يوافق 20 أغسطس المقبل، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس من شهر جمادي الأول 1445 والذي يوافق 16 سبتمبر 2023.

الجدول الزمني للعام الدراسي بالسعودية

ومن المعروف أن الفصل الدراسي في السعودية يتكون من 3 فصول دراسية، يتخللها إجازة أو عطلة رسمية، وقد جاء الجدول الزمني للعام الدراسي الجديد كالآتي:

يبدأ تاريخ الدراسة في السعودية للفصل الثاني يوم الأحد 12 من جمادى الأول 1445، الذي يوافق 26 سبتمبر 2023، وينتهي في نهاية اليوم الدراسي الخميس 12 شعبان 1445، والذي يوافق 22 فبراير 2024.

أما تاريخ الفصل الدراسي الثالث فيبدأ يوم الأحد 22 شعبان 1445، والذي يوافق 3 مارس 2024، وينتهي بنهاية اليوم الدراسي الاثنين 4 ذي الحجة 1445 والذي يوافق 10 يونيو 2024.

وأكدت وزرة التعليم بالمملكة أن التقويم الدراسي للعام الجديد يتضمن 10 إجازات متنوعة، منها 4 إجازات مطولة، وإجازتا نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، إضافةّ إلى إجازتي اليوم الوطني ويوم التأسيس، وكذلك إجازة عيد الفطر.