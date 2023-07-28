ضبط سلع مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء في المنيا

واصلت الوحدات المحلية في محافظة المنيا، شن الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحلات التجارية ومحال الجزارة والمخابز البلدية، لإحكام الرقابة والتأكد من مدى صلاحية المعروض من المواد الغذائية.

حملات تموينية في المنيا

قال تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز أبوقرقاص، إن الوحدة المحلية نفذت عدداً من الحملات الرقابية والتفتيشية على المحلات التجارية والمخابز البلدية بدائرة المركز بالتنسيق مع إدارة تموين أبوقرقاص، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 42 مخالفة تموينية لعدد من المخابز البلدية، و5 مخالفات في مجال الأسواق منها «بيع بأزيد من السعر الرسمي ـ سلع بدون فواتير ـ عدم وضع التعريفة المقررة على السلع».

كما تم ضبط سيارة محملة بسلع مدعمة جاءت ما بين40 جوال دقيق مدعم و5 جوال رده، وجرى تحرير مخالفة تجميع سلع مدعمة والتحفظ على السيارة واتخاذ اللازم حيال المخالفين.

تفتيش في محلات الجزارة

وفى مركز مغاغة، قال الدكتور محمد حلمي رئيس المركز، إنه جرى تحرير 10 مخالفات تموينية خلال حملة على محلات الجزارة والسلع الغذائية للتأكد من جودة السلع واللحوم، حيث تنوعت المخالفات بين بيع سلع مجهولة المصدر وذبح خارج السلخانة وضبط كمية من الدقيق المدعم.

أوضح اللواء أركان حرب، هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، ضبط 4 مخالفات بقرية تلة خلال حملة على محلات الجزارة للتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة، حيث تنوعت المخالفات بين ذبح خارج السلخانة، وتمت مصادرة كميات من اللحوم الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحرير المحاضر اللازمة.

وفى مركز العدوة، أشار أحمد خلف رئيس المركز، إلى أنه تم ضبط 3 مخالفات تموينية لبيع سلع بدون فواتي، خلال حملة على المحلات التجارية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.