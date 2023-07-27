البابا تواضروس يلتقي قيادات أسقفية الخدمات وكهنة عدد من كنائس القاهرة

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات والقمص رافائيل ثروت نائب أسقف الخدمات والدكتورة غادة برسوم مسؤولة وحدة التخطيط والتطوير بالأسقفية ومجموعة من الآباء كهنة وأعضاء مجالس عدد من كنائس القاهرة، وذلك في إطار متابعة قداسته لترتيبات خدمة إخوتنا السودانيين الذين جاءوا إلى مصر بسبب الحرب الدائرة هناك.

البابا يلتقي خدام أسقفية الخدمات لمتابعة خدمة السودانيين

وناقش البابا مع الحضور آليات تسديد احتياجات خدمة السودانيين، وأكد في نهاية الاجتماع على ضرورة رعاية إخوتنا والاهتمام بهم، من خلال تطبيق الخطة الموضوعة والتي تقضي بمشاركة هذه الكنائس مع أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية في رعايتهم بطريقة شاملة ومنظمة مع ضرورة التنسيق الكامل والدائم بينهم.

في سياق متصل، اختتمت كنائس دول الخليج «الإمارات - عُمان - البحرين - قطر» المؤتمر السادس لكهنتها وعائلاتهم، والذي بدأ يوم الثلاثاء الماضي، في مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادى النطرون، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، ونيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات والمشرف على هذه الكنائس.

البابا يلقي محاضرة لكهنة دول الخليج

شمل المؤتمر موضوعات رعوية وروحية ونفسية، وحضر المشاركون في المؤتمر اجتماع قداسة البابا الأسبوعي، أمس الأربعاء، والقداس الإلهي صباح اليوم، واختُتِم المؤتمر بمحاضرة لقداسة البابا.