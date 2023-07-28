يبحث عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب الحاصلين الثانوية الأزهرية، عن توقعات تنسيق كلية الطب جامعة الأزهر بأسيوط بنين، بعدما اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أمس الخميس، نتيجة الثانوية الأزهرية.

تنسيق كلية الطب جامعة الأزهر بأسيوط (بنين)

وحول توقعات تنسيق كلية الطب جامعة الأزهر بأسيوط (بنين) للعام الجامعي 2023/2024، فإنه لم يتم الإعلان الرسمي عنها حتى الآن، مع وجود توقعات باقترابها من درجات العام الماضي، وهي 618 درجة بنسبة 95% بزيادة درجتين عن تنسيق العام الماضي.

عنوان كلية الطب جامعة الأزهر بأسيوط (بنين)

ويقع عنوان كلية الطب جامعة الأزهر بأسيوط (بنين) داخل جامعة الأزهر بفرع الوجه القبلي بمدينة أسيوط، بمنطقة ميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق أسيوط، والتي تضم مجمع كليات جامعة الأزهر فرع الوجه القبلي، وكذلك بالقرب من مجمع مواقف الأزهر بمدينة أسيوط.

اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية

وكان الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اعتمد نتيجة الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة الثانوية الأزهرية، للعام الدراسي 2022-2023، بالنيابة عن شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، بنسبة نجاح عامة بلغت 52.38%.