توقعات تنسيق كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا (بنين‎)‎

يتطلع الكثير من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية 2023 إلى معرفة تنسيق كلية الشريعة والقانون بطنطا بنين بشعبتيها، خاصة بعد إعلان النتيجة، حتى يتمكنوا من ترتيب أولوياتهم، والاختيار من بين الكليات المتاحة.

تنسيق كلية الشريعة والقانون بطنطا بنين

تنسيق كلية الشريعة والقانون بطنطا بنين، تستعرضه «الوطن» من خلال السطور التالية، وفقاً لما أعلنته جامعة الأزهر العام الماضي، وجاءت كالآتي:

قسم الشريعة الإسلامية، علمي انتظام 394 درجة، و325 درجة للانتساب، وأدبي انتظام 343 درجة، و316 درجة للانتساب، وقسم شريعة وقانون، علمي انتظام 421 درجة، و325 درجة انتساب، والأدبي انتظام 368 درجة، و315 للانتساب.

كلية الشريعة والقانون بطنطا جامعة الأزهر

تقع كلية الشريعة والقانون بطنطا بنين، داخل مجمع كليات جامعة الأزهر، بالقرب من مجمع المواقف، بمنطقة سبرباي بمحافظة الغربية، وتم تأسيسها منذ 43 عاما، بموجب قرار وزراي رقم 179 لعام 1979، وهي تقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية بشعبتيها العلمي والأدبي.

وتحتوي كلية الشريعة والقانون بطنطا على شعبتين وهما الشريعة الإسلامية، ويوجد بها 3 أقسام وهم الفقه المقارن، والفقه العام، وأصول الفقه، أما شعبة الشريعة والقانون، تضم قسمين وهما القانون الخاص والقانون العام.