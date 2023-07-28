استعدادات محلات «الكانز والشوكولاتة» قبل النتيجة.. الرزق يحب الثانوية

ساعات قليلة، ويعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة 2023، كاشفا عن أعداد كبيرة من الطلاب الناجحين والمتفوقين، وهي اللحظة التي تتبعها فرحة الأهالي بأبنائهم، وعادة ما يصاحبها «المشروب الساقع وأطباق الحلويات»، تلك العادة القديمة التي ارتبطت بموسم الثانوية ولم يغيرها الزمن، لتصبح موسم رزق تنتظره بعض المحلات.

وبالتزامن مع موسم نتيجة الثانوية العامة، دائما ما تتردد على الآذان جملة «عقبال ما نشرب شربات نجاحك».. كناية عن تناول المشروبات والحلوى، فرحة بتفوق الناجحين.

وهناك أشخاص ينتظرون موسم الثانوية العامة بفارغ الصبر، وهم بائعو السوبر ماركت والأكشاك، لاسيما الذين يتواجدون في المناطق الشعبية، التي لا تزال تتمسك بالتراث القديم في توزيع المشروبات الغازية والحلوى وغيرها.

يروي محمود عبد الرحمن، صاحب محل سوبر ماركت، بالدقي لـ«الوطن»، أن هناك استعدادات لموسم نتيجة الثانوية العامة، إذ نطلب من الموردين كميات أكبر من منتجات المياه الغازية، التي يكون عليها السحب الأكثر، «الطلاب بييجو ياخدوا بالتلت كانزات، عشان هي أوفر ليهم بـ20 جنيه تقريبا، وكمان بتكفي كل الناس اللي جاية تبارك وتشرب الحاجة الساقعة، وبتكون مغلقة بإحكام ومن إيد البائع إلى المستهلك».

في حلاوة النتيجة.. الشربات راح زمانه و«الكانز» أخد مكانه

بينما يقول محمود عبد الرحمن، صاحب سوبر ماركت، إن الأمر لم يعد كما كان سابقا، فالسحب ليس كسابق عهده بموسم نتيجة الثانوية، ورغم ذلك فالحاجة الساقعة «الكانز» هي «البريمو»، إذ تباع كميات كبيرة منها، بخلاف الشربات الذي «راح زمانه»، إذ كانت الأسر تحرص على توزيعه قديما عقب نجاح ابنها، على الجيران والأصدقاء ويعرف باسم «الحلاوة»، مؤكدا أن اليوم لم يعد مثل السابق، فلم نعد نجد طلبا كبيرا على الشربات، وأصبح الكانز هو البديل.

وبعد ظهور النتيجة يبحث الطلاب عن الحلوى، وفقًا لما أكده «ممدوح» صاحب إحدى المقلات بالجيزة، ولأن سعر الحلوى الغربية يكون أغلى نسبيا من التسالي البسيطة، فيتجه العديد من المهنئين لها، «موسم الثانوية بقيت بعرفه مؤخرا لما ألاقي في طلب على الشوكلاتات، خاصة من البنات، فبقينا بنعمل حسابنا ونعمل علب شكلها لذيذ، وحاجات جاهزة كمان».

لب وسوداني وشوكلاتة.. تسالي وحلويات بسيطة لزوم النجاح

اللب والسوداني الأسواني، من التسالي التي يتم سحبها في موسم ظهور النتيجة، وفقا لحديث صاحب المقلى، كما يتم توزيع «الملبس»، كونها عادة الأهالي قديما كحلوى بسيطة وسريعة كحلاوة للنجاح.

وتابع: «الناس بتيجي تشتري ملبس وشوكلاتة، عشان يوزعوا على حبايبهم، ولب وسوداني لزوم السهرة الحلوة بعد النتيجة، عشان كدة بنعمل حسابنا أول ما نسمع الزغاريد».