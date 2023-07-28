كاميرا «النيادي» توثق حرائق تركيا واليونان.. الدخان يمكن رؤيته من الفضاء

موجة حر شديدة ضربت عدة مدن في تركيا واليونان، وتسببت في اندلاع حرائق الغابات ومقتل عشرات الأشخاص وتشريد الآلاف فضلاً عن خسائر مادية فادحة في البلدين.

ووثقت عدسة رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، دخان الحرائق في تركيا واليونان من الفضاء، إذ كتب قائلاً: «خلال مرورنا فوق كل من تركيا واليونان، التقطت هذه الصور من الفضاء، والتي تُظهر سحب الدخان المتصاعدة نتيجةً لحرائق الغابات التي شهدناها في الأيام الأخيرة».

خلال مرورنا فوق كل من #تركيا و #اليونان.. التقطت هذه الصور من الفضاء، والتي تُظهر سحب الدخان المتصاعدة نتيجةً لحرائق الغابات التي شهدناها في الأيام الأخيرة..



الصورة الأولى لحرائق اليونان والصورة الثانية لحرائق تركيا.. حفظ الله الجميع من كل مكروه pic.twitter.com/8P7bdEB8sA — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) July 28, 2023

الحرائق في تركيا

اندلعت حرائق الغابات، في تركيا وتسببت في حريق أكثر من 180 هكتارًا في ساحل أنطاليا جنوبي البلاد علي البحر المتوسط، وتواصل جهود الإطفاء في انخماد الحرائق وتقليل المخاطر منها، إذ تم نشر نحو 10 طائرات و22 هيلكوبتر وأكثر من 200 مركبة في إطار جهود مكافحة الحريق.

الحرائق في اليونان

وضربت حرائق الغابات ضواحي العاصمة اليونانية «أثينا»، وكانت الرياح لها دور أساسي في انتشار النيران في أنحاء متفرقة من اليونان، إذ وصلت لـ 61 حريقا جديدا خلال 24 ساعة فقط، وتسببت في مقتل شخصين مما وصل عدد القتل إلى 5 أشخاص، وتسببت أيضاً في تعطيل حركة المرور على الطرق السريعة وخدمات السكك الحديدة.

وانتشرت ألسنة اللهب في وسط البلاد، مما اضطر المزيد من عمليات الإجلاء السريع بعد تدمير منازلهم والمزارع والمصانع خلال الليل.

وأعلن وزير أزمة المناخ والحماية المدنية اليوناني، فاسيليس كيكيلياس، أن الحرائق التى اشتعلت في الغابات والمنازل لا تأتي من تلقاء نفسها، بل إنها اليد البشرية التي تسبب الحرق العمد سواء بالإهمال أو النية.

ونعطي الأهمية الأولوية منذ اندلاع الحريق الأول، لحماية الناس في المستوطنات والفنادق لذلك تم نقل أكثر من 20 ألف شخص بأمان، من خلال عملية منسقة واسعة النطاق من قبل القوات المسلحة والشرطة وخفر السواحل.