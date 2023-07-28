السبكي يحتفل بتصدر فيلم «مستر إكس» المشاهدات في الوطن العربي

أعلن المنتج أحمد السبكي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، تصدر فيلم «مستر إكس» المشاهدات في الوطن العربي، ليصبح في المركز الأول.

ونشر أحمد السبكي، فيديو لـ أاحمد فهمي، وعلق عليه قائلا: «فيلم مستر إكس رقم واحد في الوطن العربي».

وانهالت تعليقات الجمهور والوسط الفني بتهنئة السبكي، على نجاح الفيلم، الذي يتقاسم بطولته أحمد فهمي وهنا الزاهد.

فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس يعرض حاليا في دور العرض السينمائية، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم أحمد فهمي وهنا الزاهد ومحمد أنور وأوس أوس، وعدد آخر من الفنانين، وهو من سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبدالوهاب.