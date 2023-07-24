أحمد فهمي: «حبيت التمثيل أكتر من الغناء وبحاول أفصل بينهم»

قال الفنان أحمد فهمي، إن طموحاته كانت دائما أن يكون مغنيا، إذ أنه خريج معهد الكونسرفتوار، ويلعب على آلة الكمنجة، ثم درس الموسيقى في الخارج، ومن ثم لم يكن في نيته التمثيل، وحاليا أصبح يحب التمثيل أكثر.

أول الأعمال التي شارك فيها

وأضاف «فهمي»، خلال لقاء خاص من العلمين الجديدة، ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن أول الأعمال التي اشترك بها في التمثيل كان فيلم «خليج نعمة»، بينما أول مسلسل له كان «ماما في القسم» مع الفنانة الكبيرة سميرة أحمد والفنان محمود ياسين.

أحمد فهمي: بعمل الأدوار الغامقة

وأشار إلى أن مسلسل «الداعية» يعد من الأعمال التي اجتهد فيها: «أول دور أعمله كممثل، وبحاول من وقتها أفصل بين الغناء والتمثيل، ومكنتش بغني في أي حاجة أنا بمثل فيها، عشان كده بعمل الأدوار الغامقة مش اللايت».