أحمد فهمي يحقق 468 ألف جنيه إيرادات بفيلم مستر إكس في السينمات أمس

حقق فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس السبت، تقدر بـ467 ألفا و943 جنيها، ليحتل المركز الرابع في قائمة إيرادات الأفلام التي يتصدرها فيلم بيت الروبي، ثم البعبع وتاج، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي

تتجاوز حصيلة إيرادات فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، على مدار ثلاثة أسابيع منذ انطلاق عرضه بالسينمات يوم 27 يونيو الماضي، 23 مليون جنيه.

قصة فيلم مستر إكس

قصة فيلم مستر إكس تدور أحداثها في إطار لايت كوميدي، من خلال أحمد فهمي الذي يسعى للتفريق بين الأزواج وتطليقهم من زوجاتهم وحصل على لقب مستر إكس، وتحدث له مفاجآت كثيرة عن طريق ضيوف شرف الفيلم منهم مي عمر، أكرم حسني، مجدي عبد الغني لاعب الأهلي السابق، بيج رامي بطل كمال الأجسام.

أبطال فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد أنور، أس أس ورحاب الجمل، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبد الوهاب.