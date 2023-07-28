أقل من 140 ألف جنيه.. سيارات مستعملة تصلح هدية للناجحين في الثانوية العامة

بعد اقتراب ظهور نتيجة الثانوية العامة والتي من المحتمل أن تكون خلال الساعات القليلة المقبلة، يبحث عدد كبير من أولياء الأمور عن هدية مناسبة لأولادهم بعد النجاح والدخول في مرحلة حياتية جديدة وهي المرحلة الجامعية، إذ تكون أبرز تلك الهدايا سيارة ملاكي للذهاب إلى الجامعة.

ووفقا لما ذكره عبدالرحمن محمود، أحد أصحاب معارض السيارات وعضو رابطة تجار السيارات المستعملة في منطقة المعادي، فأن هناك عددا كبيرا من السيارات التي تصلح كهدية للناجحين في الثانوية العامة، إذ لن يزيد سعرها عن الـ140 ألف جنيه.

سيارات دايوا نوبيرا موديل 1999

وأضاف أن أولى تلك السيارات هي السيارة دايوا نوبيرا موديل 1999، إذ يبلغ متوسط سعرها نحو 120 ألف جنيه، وبالإضافة إلى هيونداي أكسنت موديل 2001 حيث يبلغ متوسط سعر تلك السيارة حوالي 120 ألف جنيه تقريبا.

السيارة بيجوا 406 موديل 1998

وتابع محمود، أن هناك سيارة جيدة للغاية ومرغوبة من قبل العديد من الشباب وهي السيارة بيجوا 406 موديل 1998، إذ يتراوح سعرها في حدود 138 ألف جنيه، مشيرا إلى أن السيارة كيا ريوا أيضا من السيارات المرغوبة لدى الشباب حيث يتراوح سعرها ما بين 120 إلى 128 ألف جنيه.

وأكد «محمود» أن السيارة سيات أبيزا 1998 من أفضل السيارات التي يمكن أن تصلح كهدية للناجحين في الثانوية العامة، مشيرا إلى أن سعر السيارة سيات ابيزا يتراوح سعرها ما بين 120 إلى 133 ألف جنيه، فيما يتراوح السيارة شيفروليه سبارك يتراوح سعرها ما بين 130 إلى 140 ألف جنيه.