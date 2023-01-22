6 سيارات مستعملة موديلات حديثة سعرها أقل من 200 ألف جنيه

قال عماد محمد علي، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة في السوق المحلي، إن سوق السيارات المستعملة بمصر شهد استقرارا في الأسعار خلال الفترة الحالية، فضلا عن ارتفاع نسبة المبيعات في الوقت الحاضر بنسبة تجاوزت 78% أكثر من مبيعات السيارات الجديدة، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار السيارات عالميا.

أسعار السيارات اليوم في مصر

وتابع عضو رابطة تجار السايرات لـ«الوطن» أن راغبي شراء السيارات في مصر يبحثون عن سيارات اقتصادية في السعر وفي قطع الغيار وموفرة بالوقود.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات المستعملة من الموديلات الحديثة كالآتي:

سوق السيارات المستعملة

إسبيرانزا تيجو 2009:

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 158 ألف جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 143 ألف جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 166 ألف جنيه

هيونداي I10 2011:

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 158 ألف جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 152 ألف جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 166 ألف جنيه

رينو سانديرو 2012:

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 158 ألف جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 147 ألف جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 166 ألف جنيه

هيونداي فيرنا 2015:

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 158 ألف جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 144 ألف جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 174 ألف جنيه

رينو سانديرو 2015:

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 158 ألف جنيه

اقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 152 ألف جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 176 ألف جنيه

جيب شيروكي 199:

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 159 ألف جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 143 ألف جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 171 ألف جنيه