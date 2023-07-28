من المقرر أن يتم الكشف عن نتيجة الثانوية العامة خلال الساعات المقبلة، بعد أن يعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتماد النتيجة رسميًا، ويكشف عن أسماء الأوائل في المؤتمر الصحفي المقرر عقده مع بداية الأسبوع المقبل، ولذا يكثر البحث من قبل الطلاب عن رابط نتائج الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم لطلاب الثالث الثانوي، وهو ما توضحه لكم «الوطن» عبر السطور التالية.

رابط نتائج الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم لطلاب الثالث الثانوي

يستطيع طلاب الصف الثالث الثانوي؛ الحصول على النتيجة فور ظهورها، عن طريق بوابة «الوطن»، إذ تتيح للطلاب فرصة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 فور ظهورها، وذلك بالدخول على الرابط الخاص بنتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، ثم اتباع الخطوات التالية:

- إدخال الاسم الرباعي الخاص بالطالب.

- ثم يتم بعدها إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- اختيار الشعبة الخاصة بالطالب.

- وبعد ذلك يختار الطالب المحافظة التي يتبع لها الطالب.

- ثم يتم إدخال البريد الإلكتروني الخاص به.

- وبعد ذلك يقوم بإدخال رقم الهاتف الخاص بالطالب والضغط على تسجيل حتى يحصل على النتيجة فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم، وبذلك يكون قد حصل على رابط نتائج الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم لطلاب الثالث الثانوي.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

وقد ذكرت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، أن ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 يكون عقب الانتهاء من المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، والخاص بإعلان اعتماد نتيجة الثانوية العامة المقرر تنظيمه بداية الأسبوع المقبل، وفيه يتم إعلان نسب النجاح وأوائل الشعبة العلمية والشعبة الأدبية معًا.