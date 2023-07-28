يترقب الآلاف من الطلاب في الثانوية الأزهرية تنسيق 2023 بعد اعتماد النتيجة وإعلانها من مشيخة الأزهر الشريف، تستعرض «الوطن»، توقعات تنسيق كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنوفية بنين، حيث تعد الكلية من أعرق كليات جامعة الأزهر في المحافظات على مستوى الجمهورية، وبها العديد من العلماء والأساتذة المتخصصين في العلوم الشرعية المختلفة

تنسيق كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنوفية بنين

تشير توقعات تنسيق كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنوفية بنين العام الماضي، إلى أن التنسيق للشعبة العلمية جاء بمجموع 331 درجة انتظام وانتساب، أما الشعبة الأدبية جاءت بمجموع 320 درجة انتظام و331 درجة انتساب، وشعبة العلوم الإسلامية جاءت بمجموع 502 درجات، ويكون التنسيق قريبا من تنسيق العام الماضي.

عنوان كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنوفية بنين

تعتبر كلية أصول الدين في محافظة المنوفية من أعرق كليات جامعة الأزهر، ومقرها في مدينة شبين الكوم عاصمة محافظة المنوفية، وبجوارها عدد من الكليات مثل كلية اللغة العربية بنين بالمنوفية.

وتضمن كلية كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنوفية، عدة أقسام ومن بينها، العقيدة والفلسفة، والتفسير وعلوم القرآن، والدعوة، الحديث وعلومه، وتقدم الماجستير والدكتوراه إلي طلبة العلم بجانب الدبلومات المتخصصة.