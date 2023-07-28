يبحث الطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة أسوان عن مؤشرات وتوقعات تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بأسوان بنين في الأيام القادمة.

ومن المرجح أن تكون توقعات تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بأسوان (بنين) مشابهة لتنسيق العام الماضي بداية من شعبة العلمي للانتظام حيث بلغت 325 درجة، فيما بلغت درجات القبول لشعبة العلمي الانتساب 353 درجة.

توقعات تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بأسوان بنين

وفي شعبة الأدبي للانتظام بلغت درجات القبول 315 درجة، بينما بلغت في شعبة الأدبي الانتساب 322 درجة مع الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم الأوراق اللازمة.

ويقع مقر كلية الدراسات الإسلامية في شارع السماد المتفرع من شارع الشيخ هارون بأسوان، حيث تسعى الكلية إلى تخريج طلاب على المنهج الإسلامي المعتدل، وتوفير مهارات ومعارف لتمكين الشباب من تعزيز دورهم في خدمة المجتمع وتعزيز القيم الإسلامية فيه.

مصروفات كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بأسوان بنين

وبحسب البيانات الرسمية إن هناك تفاوتاً في المصروفات بين شعبة الانتظام والانتساب في كليات الدراسات الإسلامية والمصروفات وفي 2020 وصلت المصروفات ما بين 500 جنيه حتى 600 جنيه للعام، وفقًا للقوانين الجديدة المعمول بها.