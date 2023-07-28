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غابات العالم تشتعل.. حرائق في تركيا واليونان وكندا

كتب:

سارة ثروت
09:10 م | الجمعة 28 يوليو 2023
حرائق الغابات

حرائق الغابات

تعرض العالم خلال الفترة الماضية لارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة، ما أدى لاشتعال الغابات في بعض الدول لأيام طويلة، مع عدم قدرة القوات المدنية على إخمادها، نتيجة استمرار ارتفاع درجات الحرارة القياسية التي قد تصل لأكثر من 40 درجة مئوية مع زياد نشاط الرياح، ما تسبب في سقوط عشرات الوفيات والإصابات بين البشر. 

حرائق اليونان

واشتعلت الحرائق في اليونان، منذ قرابة أسبوعين، إذ فر الناس من الانفجارات الضخمة الناجمة عن الحرائق تاركين منازلهم، إذ تسببت الحرائق، في مقتل 5 أشخاص وتدمير منازل ومزارع ومصانع وحرق مساحات كبيرة من الغابات منذ 17 يوليو.

وأدى هذا الأمر إلى زيادة حدة الحرائق وصولها إلى مستودع ذخيرة للقوات الجوية بالقرب من بلدة نيا أجيالوس الساحلية، في منطقة ماغنيسيا التي تضررت بشدة خلال الساعات القليلة الماضية، بالإضافة لنشوب عدة انفجارات قوية، وقال خفر السواحل إن الناس أجبروا على الفرار برا وبحرا إلى فولوس عاصمة المنطقة، حفاظا على سلامتهم.

وبحسب وكالة أنباء «رويترز»، قال سكان محليون إنهم شعروا بالصدمة على بعد أميال بعد سمعهم الانفجارات ما تسبب في تحطم زجاج نوافذ عدة متاجر، كما أعلن وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس، اليوم الجمعة، بفتح تحقيق في الحادث.

حرائق في تركيا

وفي تركيا، حاول فريق الإطفاء إخماد حرائق الغابات التي نشبت بالقرب من منتجع كيمير في مدينة أنطاليا التركية، وصرح مكتب حاكم مدينة أنطاليا في بيان إن «الحريق انتشر بسرعة عبر الغابات في المنطقة نتيجة لنشاط الرياح وانخفاض نسبة الرطوبة، مما أثار خوف الناس، إذ أنها المرة الأولي التي يتعرضون فيها لمثل هذه الحوادث».

ووفقًا لبيانات وزارة البيئة التركية، فإن الحريق أثر على حوالي 400 هكتار من الغابات، وقد دفعت السلطات ما يقرب من 29 مروحية و10 طائرات و80 عربة إطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق.

حرائق غابات كندا

أما حرائق غابات كندا فقد خرج عن السيطرة في الأقاليم الشمالية الغربية إذ دمر 4 منازل في منطقة تبعد حوالي 100 كيلومتر شمال غرب يلونايف، وقال مسؤول معلومات حرائق الغابات في كندا، مايك ويستويك، إن الحريق قد وصل إلى منطقة بهشوكو، إذ تقع على بعد حوالي 45 كيلومترًا شمال غرب يلونايف.

وأضاف أن الرؤية لا تزال تمثل مشكلة بالنسبة لرجال الإطفاء البالغ عددهم 64 الذين استجابوا للحريق في المنطقة، كما لا تزال النيران مشتعلة بنشاط كبير على جانبي الطريق السريع.

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بقلم سارة ثروت