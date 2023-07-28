توقعت طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة 

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، إذ يسود طقس شديد الحرارة والرطوبة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس حارا رطبا على السواحل الشمالية الغربية، ويكون مائلاً للحرارة والرطوبة على كل الأنحاء.

انخفاض درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال طقس الـ72 ساعة المقبلة، يكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كل الأنحاء، وإن ظل الطقس شديد الحرارة، إلا أن ذلك يرجع إلى ارتفاع نسبة الرطوبة الذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

رياح على عدة مناطق

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه تنشط الرياح غدا السبت على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح يوم الاثنين على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة خلال 72 ساعة مقبلة

جاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، كالتالي:

درجات الحرارة السبت 29 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 30 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 31 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: جاءت درجات الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 41 درجة مئوية.