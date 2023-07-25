توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. ارتفاع نسبة الرطوبة والعظمى تصل لـ46 درجة

كشف خبراء الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة، بداية من غد الأربعاء حتى يوم الجمعة المقبل، حيث ترتفع نسب الرطوبة، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

وأوضح خبراء الأرصاد، أنه خلال 72 ساعة المقبلة سيسود طقس شديد الحرارة، رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة رطب ليلا على الأنحاء كافة.

وتشهد الفترة المقبلة شبورة مائية تنتشر في الصباح الباكر يومي الأربعاء والخميس حتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة بداية من الأربعاء وحتى الجمعة كالتالي:

درجات الحرارة الأربعاء 26 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 27 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: جاءت درجات الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 28 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 43 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.