توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. حرارة شديدة نهارا ورياح على عدة مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات طقس 72 ساعة مقبلة، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون حارا رطبا على السواحل الشمالية، مشيرة إلى استمرار الموجة الحارة على كل الأنحاء.

طقس معتدل في الصباح والمساء وشبورة

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس معتدل الحرارة والرطوبة على كافة الأنحاء، خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر، كما تشهد الساعات الأولى من الصباح انتشار شبورة مائية، على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، وذلك يومي الخميس والجمعة.

تحذير من الشمس والرطوبة

وبالنسبة لتوقعات طقس 72 ساعة مقبلة، ذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة يوم الخميس، كما تنشط رياح على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، أما يوم السبت فيمتد نشاط الرياح ليشمل مناطق أكثر وهي، القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد من التعرض المباشر لأشعة الشمس، حيث يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المعتاد.

درجات الحرارة الخميس 20 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 21 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 22 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.